Ди Мария рассказал о напряжённом отношении Месси к Левандовскому на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал о напряжённых отношениях между форвардом Лионелем Месси и нападающим сборной Польши Робертом Левандовским во время матча ЧМ-2022.

«Даже моя бабушка поняла, что Месси намеренно противостоял Левандовскому. Эти вещи иногда остаются в нём. Когда кто-то говорит о нём, он в конечном итоге ответит вам на поле. Месси так разговаривает, в таком ключе. Я думаю, это нормально. Есть люди, которые иногда его не уважают и не понимают, что он лучший игрок в истории. Месси не нужно ничего говорить, потому что тогда он включается, и вам будет ещё хуже», — приводит слова Ди Марии Mundo Deportivo.

Отметим, издание отмечает, что напряжённые отношения между Месси и Левандовски начались в 2021 году, когда аргентинец завоевал «Золотой мяч».

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