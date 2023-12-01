Родриго: конфликт с Месси? Не могу говорить об этом, «Реал» не разрешает

Нападающий мадридского «Реала» Родриго ответил на вопрос о конфликте с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Конфликт с Месси? Не могу говорить об этом, «Реал» не разрешает», – приводит слова Родриго Marca.

Напомним, Родриго вступил с Месси в конфликт перед встречей 6-го тура отборочного этапа на чемпионат мира — 2026 в Южной Америке между сборными Бразилии и Аргентины.

Сборная Аргентины победила сборную Бразилии благодаря голу защитника Николаса Отаменди на 63-й минуте. Аргентинцы возглавляют турнирную таблицу отборочного раунда к ЧМ-2026 в Южной Америке, набрав 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Сборная Бразилии занимает шестую строчку. В активе «селесао» семь очков.