Жозе Моуринью — о матче с «Серветтом»: есть игроки, которые упустили еще одну возможность

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Серветтом» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«Это были важные моменты, но то, что произошло в начале второго тайма, тоже было важно — и это то, что продолжает происходить. Жаль, что у нас не было камеры в раздевалке в перерыве, потому что я всегда вдалбливаю им это. Я предупреждаю их о том, что нужно выходить на второй тайм против команды, которая проигрывает 1:0 дома, играет в конце при всех своих болельщиках.

Конечно, соперник будет выходить с огрызком между зубами. Мы слишком легкомысленно отнеслись к этому моменту игры. Есть игроки, которые упустили еще одну возможность», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Ромы».

После пяти туров «Рома» занимает второе место с 10 очками в группе G со «Славией» (12 очков), «Серветтом» (5 очков) и «Шерифом» (1 очко).