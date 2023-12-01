Александр Кержаков: хотел бы, чтобы Хиддинк объяснил, почему не взял меня на Евро-2008

Бывший футболист «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России Александр Кержаков рассказал о сожалении, что не поехал на чемпионат Европы в 2008 году.

«О том, что я не еду на Евро-2008, я узнал по телевизору. Только после этого мне позвонил помощник Хиддинка Бородюк… Хотелось бы, чтобы Гус однажды мне всё объяснил. Пусть не под камеры, просто чтобы сказал: «Я тебя не взял, потому что ты был слабый в тот момент. Или: «Я не хотел портить атмосферу в сборной». Или ещё по каким-то причинам…. Потому что я так в итоге и не знаю, почему меня не взяли», – сказал Кержаков в интервью на YouTube-канале TIME.

Напомним, Александр Кержаков недавно покинул пост главного тренера «Спартака» из Суботицы. Команда идёт на девятом месте в чемпионате Сербии. У команды всего одна победа в семи последних матчах. Российский специалист возглавил «Спартак» 17 июня. Ранее Кержаков работал в кипрском клубе «Кармиотисса», «Пари НН», «Томи» и молодёжной сборной России. Профессиональную карьеру игрока Александр завершил в 2017 году, являясь в то время футболистом «Зенита».