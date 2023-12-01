Анчелотти рассказал о своих взаимоотношениях с Моуринью

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своих взаимоотношениях с наставником «Ромы» Жозе Моуринью.

«У меня с Моуринью прекрасные отношения. У нас также есть связь с «Ромой», я был её капитаном, и у меня остались фантастические воспоминания о том времени», – приводит слова Анчелотти Marca.

Карло Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Под его руководством «сливочные» становились чемпионами Испании, выигрывали Кубок, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира по футболу. Сейчас «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 32 очка по результатам 13 проведённых матчей на старте сезона-2023/2024. Лидирует «Жирона» (34 очка).

64-летний Карло Анчелотти ранее работал с «Эвертоном», «Наполи», «Баварией», «ПСЖ», «Челси», «Миланом», «Ювентусом» и «Пармой».