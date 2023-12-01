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Юрген Клопп отреагировал на выход «Ливерпуля» в плей-офф Лиги Европы

Юрген Клопп отреагировал на выход «Ливерпуля» в плей-офф Лиги Европы
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с ЛАСКом.

«Первое место в группе? Это хорошо. С «Юнионом» будет важная игра в последнем туре, поэтому мы поедем туда и будем играть на победу, но хорошо, что мы не обязаны побеждать. Турнир ненадолго прервётся, но в январе возобновится», — приводит слова Клоппа ВВС.

30 ноября состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024, в котором встречались английский «Ливерпуль» и австрийский ЛАСК. Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Великобритания). «Ливерпуль» разгромил ЛАСК со счётом 4:0 и прошёл в плей-офф турнира.

После этого матча «Ливерпуль» гарантировал себе первое место в группе, записав в свой актив 12 очков. В заключительном туре «Ливерпуль» встретится с «Юнионом».

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