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Марцел Личка: «Зенит» сейчас на другом уровне, как будто играют в своём чемпионате

Марцел Личка: «Зенит» сейчас на другом уровне, как будто играют в своём чемпионате
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о шансах команды побороться за трофей.

«Мне хочется завоевать трофей вместе с «Динамо». Мы работаем над этим. Сезон длинный, нужно выигрывать матчи. Сейчас не надо делать большие шаги, сначала нужно сохранить командный дух, который появился в последних играх.

«Динамо» способно биться, чтобы находиться наверху турнирной таблицы, но «Зенит» сейчас на другом уровне, как будто играют в своём чемпионате. Но «Динамо» может соревноваться с ЦСКА и «Спартаком», которые выигрывали трофеи в последние годы», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Последним трофеем для «Динамо» является Кубок России сезона-1994/1995, когда московский клуб обыграл в финале волгоградский «Ротор» со счётом 0:0 (8:7 – по пенальти).

Чемпионат «Динамо» последний раз выигрывало в 1976 году.

В нынешнем сезоне после 16 туров «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 28 очками. Лидирует в таблице «Зенит» (33 очка).

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