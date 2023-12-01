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Анхель Ди Мария продолжит карьеру в чемпионате Аргентины

Анхель Ди Мария продолжит карьеру в чемпионате Аргентины
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Полузащитник португальской «Бенфики» Анхель Ди Мария собирается вернуться в чемпионат Аргентины.

Как сообщает Record, в июле 2024 года 35-летний футболист вернётся в родной клуб «Росарио Сентраль» на правах свободного агента.

Ди Мария перешёл в «Бенфику» летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее аргентинец также выступал за «Реал» Мадрид, «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В составе «Бенфики» игрок становился чемпионом Португалии и обладателем Кубка лиги. С «Реалом» Ди Мария побеждал в чемпионате Испании, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании. Во время игры за «ПСЖ» аргентинский полузащитник пять раз становился чемпионом Франции.

В 2022 году Ди Мария помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира.

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