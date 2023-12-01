С начала сезона-2021/2022 «Вест Хэм» выиграл больше всего матчей в еврокубках — 22

С начала сезона-2021/2022 ни одна команда не выиграла больше игр в европейских турнирах, чем английский «Вест Хэм». «Молотобойцы» добыли 22 победы — столько же матчей выиграл мадридский «Реал».

Накануне, 30 ноября, подопечные Дэвида Мойеса обыграли сербскую команду ТСЦ (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. В группе A «молотобойцы» лидируют, набрав 12 очков. Столько же у «Фрайбурга», ТСЦ занимает последнее место, имея только одно набранное очко. На третьем месте расположился «Олимпиакос». В следующем, заключительном матче группового этапа Лиги Европы «Вест Хэм» сыграет с немецким «Фрайбургом».

В английской Премьер-лиге в нынешнем сезоне «молотобойцы» набрали 20 очков по результатам 13 проведённых игр и занимают девятое место в турнирной таблице.