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Источник: европейский клуб предложил «Зениту» € 25 млн за Роберта Ренана

Источник: европейский клуб предложил «Зениту» € 25 млн за Роберта Ренана
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Один из европейских клубов, название которого не уточняется, предложил «Зениту» € 25 млн за защитника Роберта Ренана, информирует бразильское издание Time do Povo в соцсетях.

Отмечается, что «Зенит» не сможет получить деньги напрямую из-за банковской изоляции России от Европы. Тем не менее рассматривается вариант создания «финансового моста» через бразильский «Коринтианс». Футболист может перебраться в Бразилию, откуда уже через полгода отправится в Европу.

Роберт — воспитанник «Коринтианса». Футболист дебютировал в бразильской Серии A в матче с «Сантосом» 26 июня 2022 года. 20-летний защитник перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно 2023 года. В нынешнем сезоне Ренан провёл четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на счету футболиста три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями Ренан не отметился.

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