Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 14-го тура Серии A сезона-2023/2024

Сегодня, 1 декабря, матчем «Монца» — «Ювентус» стартует 14-й тур Серии A сезона-2023/2024.

В 14-м туре чемпионата Италии состоятся следующие 10 встреч:

Пятница, 1 декабря:

«Монца» — «Ювентус» (Монца, 22:45 мск).

Суббота, 2 декабря:

«Дженоа» — «Эмполи» (Генуя, 17:00 мск);

«Лацио» — «Кальяри» (Рим, 20:00 мск);

«Милан» — «Фрозиноне» (Милан, 22:45 мск).

Воскресенье, 3 декабря:

«Лечче» — «Болонья» (Лечче, 14:30 мск);

«Фиорентина» — «Салернитана» (Флоренция, 17:00 мск);

«Удинезе» — «Верона» (Удине, 17:00 мск);

«Сассуоло» — «Рома» (Реджо-нель-Эмилия, 20:00 мск);

«Наполи» — «Интер» (Неаполь, 22:45 мск).

Понедельник, 4 декабря:

«Торино» — «Аталанта» (Турин, 22:45 мск).

В данный момент миланский «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии по футболу, набрав 32 очка в 13 проведённых матчах. «Ювентус» отстаёт на два очка. Топ-3 замыкает «Милан», у которого 26 очков после аналогичного количества встреч.