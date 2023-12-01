«Ливерпуль» выиграл 10 домашних матчей из 10 на старте сезона в четвёртый раз в истории

Одержав победу над ЛАСКом в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы, «Ливерпуль» добыл 10-ю победу в 10 первых домашних играх текущего сезона.

В истории мерсисайдцев таких случаев, когда команда выигрывала первые 10 домашних игр с учётом всех соревнований, было только четыре. Впервые это случилось с «красными» в сезоне-1893/1894 (16 побед), потом в кампании-1972/1973 (11) и сезоне-1985/1986 (13). По результатам матча с ЛАСКом «Ливерпуль» набрал 12 очков в пяти матчах. Команда Юргена Клоппа вышла в плей-офф турнира с первого места. ЛАСК набрал три очка за аналогичное количество игр — австрийцы занимают четвёртую строчку в квартете.

В английской Премьер-лиге «Ливерпуль» занимает третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка.