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«Оздоев нашёл свою команду». Аршавин высказался об игре Магомеда за ПАОК

«Оздоев нашёл свою команду». Аршавин высказался об игре Магомеда за ПАОК
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Бывший футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался об игре российского полузащитника Магомеда Оздоева за греческий ПАОК. По мнению Аршавина, Оздоев сейчас находится на своём месте — он нашёл свою команду.

«Вообще у нас не показывают чемпионат Греции, а матчи Лиги конференций мы видим фрагментарно, но Магомед нашёл свою команду. Это всё, что слышится об его игре и игре ПАОКа. Он находится как раз на своём месте», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, накануне состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором встречались немецкий «Айнтрахт» и греческий ПАОК. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, Германия. Гости одержали победу со счётом 2:1. Оздоев вышел на поле в стартовом составе ПАОКа.

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