Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Парфёнов подтвердил, что ведёт переговоры с казахстанским «Актобе»

Парфёнов подтвердил, что ведёт переговоры с казахстанским «Актобе»
Комментарии

Бывший главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов сообщил, что ведёт переговоры о подписании контракта с казахстанским «Актобе».

«Общение есть», — приводит слова Парфёнова «Матч ТВ».

Напомним, Дмитрий Парфёнов покинул подмосковную «Родину» 10 октября. 49-летний специалист возглавил команду летом прошлого года. В сезоне‑2022/2023 «Родина» заняла пятое место в Мелбет Первой лиге и получила право сыграть в стыковых матчах за место в РПЛ, однако уступила «Пари НН» по сумме двух встреч и не смогла выйти в высший российский дивизион. Прежде Парфёнов работал с такими клубами, как тульский «Арсенал», «Урал», «Тосно» и ивановский «Текстильщик». «Актобе» в завершившемся сезоне чемпионата Казахстана занял третье место, набрав 50 очков.

Материалы по теме
Игрок «Родины» Гордюшенко рассказал о разнице между Артигой и Парфёновым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android