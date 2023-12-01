Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 13-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Сегодня, 1 декабря, матчем «Дармштадт 98» — «Кёльн» стартует 13-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024.
В 13-м туре чемпионата Германии состоятся следующие девять встреч.
Пятница, 1 декабря:
«Дармштадт 98» — «Кёльн» (Дармштадт, 22:30 мск).
Суббота, 2 декабря:
«Боруссия» М — «Хоффенхайм» ((Мёнхенгладбах, 17:30 мск);
«Бавария» — «Унион» (Мюгхен, 17:30 мск);
«Бохум» — «Вольфсбург» (Бохум, 17:30 мск);
«РБ Лейпциг» — «Хайденхайм» (Лейпциг, 17:30 мск);
«Штутгарт» — «Вердер» (Штутгарт, 20:30 мск).
Воскресенье, 3 декабря:
«Майнц» — «Франйбург» (Майнц, 17:30 мск);
«Байер» — «Боруссия» Д (Леверкузен, 19:30 мск);
«Аугсбург» — «Айнтрахт» Ф (Аугсбург, 21:30 мск).
Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Байер», набрав 34 очка после 12 матчей. Второе место занимает «Бавария», заработав 32 очка. На третьей строчке располагается «Штутгарт» (27).