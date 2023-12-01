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Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 13-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024

Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 13-го тура Бундеслиги сезона-2023/2024
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Сегодня, 1 декабря, матчем «Дармштадт 98» — «Кёльн» стартует 13-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024.

В 13-м туре чемпионата Германии состоятся следующие девять встреч.

Пятница, 1 декабря:

«Дармштадт 98» — «Кёльн» (Дармштадт, 22:30 мск).

Суббота, 2 декабря:

«Боруссия» М — «Хоффенхайм» ((Мёнхенгладбах, 17:30 мск);

«Бавария» — «Унион» (Мюгхен, 17:30 мск);

«Бохум» — «Вольфсбург» (Бохум, 17:30 мск);

«РБ Лейпциг» — «Хайденхайм» (Лейпциг, 17:30 мск);

«Штутгарт» — «Вердер» (Штутгарт, 20:30 мск).

Воскресенье, 3 декабря:

«Майнц» — «Франйбург» (Майнц, 17:30 мск);

«Байер» — «Боруссия» Д (Леверкузен, 19:30 мск);

«Аугсбург» — «Айнтрахт» Ф (Аугсбург, 21:30 мск).

Календарь немецкой Бундеслиги
Турнирная таблица немецкой Бундеслиги

Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Байер», набрав 34 очка после 12 матчей. Второе место занимает «Бавария», заработав 32 очка. На третьей строчке располагается «Штутгарт» (27).

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