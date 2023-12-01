Булыкин: дисквалификация Баринова и Галактионова может помочь «Локо» обыграть «Зенит»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о решении КДК дисквалифицировать главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова и капитана команды Дмитрия Баринова за оскорбления в адрес судейства. По его мнению, дисквалификации ключевых лиц могут как навредить, так и принести пользу команде.

«Локомотиву» будет очень тяжело вновь обыграть «Зенит». Баринов с Галактионовым дисквалифицированы — это может и помочь, а может и сыграть во вред. Может быть, это поможет обыграть «Зенит», когда команда сплотится вокруг этого случая. Но понятное дело, что «Зенит» — фаворит. Нужно приложить максимум усилий и сыграть на сто процентов своих возможностей», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.