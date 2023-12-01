Гути: Беллингем — самый совершенный полузащитник в современном футболе

Бывший футболист мадридского «Реала» Гути высказался об английском полузащитнике «сливочных» Джуде Беллингеме.

«Он самый совершенный полузащитник в современном футболе. Джуд — игрок, обладающий всеми качествами, которые позволяют ему играть в современном футболе. Сильный, очень физически одарённый, хорошо общается, заходит из глубины и многое другое.

При этом он сейчас забивает много голов. Его стиль и то, как он покорил «Бернабеу», делают его настоящим лидером в раздевалке. Одним словом, это было отличное подписание со стороны Флорентино. Игрок, который с самого начала знал, что хочет перейти в «Реал» Мадрид, и это была его единственная цель.

И это тоже сделало его ещё более популярным среди болельщиков. Это приятное чувство для игрока — говорить и показывать, что его мечта — играть здесь, за этот клуб. Он выполняет все условия, чтобы стать игроком, который представляет эпоху, поколение», — приводит слова Гути Madrid Zone.

Беллингем выступает за «Реал» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 150 млн.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами.