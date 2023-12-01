Защитник «Зенита» Эракович поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался о предстоящем матче 17-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Локомотивом». Игра пройдёт в Москве 3 декабря и начнётся в 16:30 мск.

«Локомотив» сильная команда, которая умеет работать. Я и партнёры по максимуму будем выкладываться. Нам всё равно, кто будет у них в атаке: Дзюба, Пиняев или Сулейманов.

Я привык действовать на разных позициях. Мне важно играть. Буду играть там, куда меня поставит тренер», — передаёт слова Эраковича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, в данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 16 встреч. Второе место занимает «Краснодар», у которого 32 очка за аналогичное количество игр.