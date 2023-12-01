Семак: для «Зенита» важно, чтобы Круговой остался. Не останется — придёт другой игрок

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о будущем Данила Кругового.

«Круговой? Главное — желание игрока играть. Для нас важно, чтобы Данил остался. Второе — консенсус с клубом. Если совпадают пожелания клуба и игрока, контракт подписывают. Если не останется, придёт другой игрок, но это касается и игроков, и тренеров — абсолютно нормальная ситуация», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Текущее соглашение «Зенита» с 25-летним российским защитником рассчитано до лета 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarket оценивает стоимость футболиста в € 2,5 млн. В нынешнем сезоне Круговой провёл 10 матчей за сине-бело-голубых в рамках Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт одну результативную передачу.

«Зенит» после 16 туров чемпионата России располагается на первом месте в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко.