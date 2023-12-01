Сергей Семак поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Команды сыграют друг с другом 3 декабря в Москве.

«Маловероятно участие Караваева, все остальные работают в общей группе. В прошлом сезоне «Локомотив» шёл очень уверенно. В этом сезоне не так, наверное, как хотелось бы. Команда хорошая. Укомплектована хорошими российскими игроками. Со временем придёт результат. Мы должны стараться думать о своей игре и не опускаться ниже своего уровня. У нас много своих проблем.

Мотивация на каждую игру на должном уровне. У нас в этом сезоне пять поражений. Если мы будем меньше ошибаться – будет меньше поражений. Только забрались на первое место. Понимаем, что удержаться там сложно, но мы приложим все усилия», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» после 16 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагается на первом месте в турнирной таблице, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко.