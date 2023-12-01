Иван Таранов: три матча ещё мягкое наказание для Кордобы. Обычно за такое дают пять

Бывший футболист «Краснодара» Иван Таранов прокомментировал трёхматчевую дисквалификацию нападающего «быков» Джона Кордобы за оскорбительный жест в адрес судьи после матча 16-го тура с «Уралом» (1:3).

«Три матча ещё мягкое наказание для Кордобы. Можно сказать, что легко отделался. Не знаю, что было бы справедливым наказанием в данной ситуации, но обычно за такое дают пять матчей дисквалификации», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Джон Кордоба после матча с «Уралом» (1:3) получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес судьи. Также Кордоба в подтрибунном помещении пытался попасть в раздевалку судей после матча 16-го тура РПЛ, но ему не дали это сделать.