Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Таранов: три матча ещё мягкое наказание для Кордобы. Обычно за такое дают пять

Иван Таранов: три матча ещё мягкое наказание для Кордобы. Обычно за такое дают пять
Комментарии

Бывший футболист «Краснодара» Иван Таранов прокомментировал трёхматчевую дисквалификацию нападающего «быков» Джона Кордобы за оскорбительный жест в адрес судьи после матча 16-го тура с «Уралом» (1:3).

«Три матча ещё мягкое наказание для Кордобы. Можно сказать, что легко отделался. Не знаю, что было бы справедливым наказанием в данной ситуации, но обычно за такое дают пять матчей дисквалификации», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Джон Кордоба после матча с «Уралом» (1:3) получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес судьи. Также Кордоба в подтрибунном помещении пытался попасть в раздевалку судей после матча 16-го тура РПЛ, но ему не дали это сделать.

Материалы по теме
Джон Кордоба дисквалифицирован на три матча РПЛ за неприличный жест в адрес судьи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android