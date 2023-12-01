Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томаш Соучек забил в трёх матчах подряд за «Вест Хэм». Все три гола стали победными

Томаш Соучек забил в трёх матчах подряд за «Вест Хэм». Все три гола стали победными
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек забил в трёх матчах подряд за «молотобойцев» и три раза принёс лондонской команде победу.

28-летний чех отличился в матчах с «Ноттингемом» (3:2) и «Бёрнли» (2:1) в рамках английской Премьер-лиги, а также забил сербской команде ТСЦ (1:0) в Лиге Европы. За «Вест Хэм» Соучек выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 12 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

В группе A Лиги Европы сезона-2023/2024 «молотобойцы» лидируют, набрав 12 очков. В следующем, заключительном матче группового этапа «Вест Хэм» сыграет с немецким «Фрайбургом». В английской Премьер-лиге в нынешнем сезоне «молотобойцы» набрали 20 очков по результатам 13 проведённых игр и занимают девятое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
С начала сезона-2021/2022 «Вест Хэм» выиграл больше всего матчей в еврокубках — 22
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android