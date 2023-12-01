Томаш Соучек забил в трёх матчах подряд за «Вест Хэм». Все три гола стали победными

Полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек забил в трёх матчах подряд за «молотобойцев» и три раза принёс лондонской команде победу.

28-летний чех отличился в матчах с «Ноттингемом» (3:2) и «Бёрнли» (2:1) в рамках английской Премьер-лиги, а также забил сербской команде ТСЦ (1:0) в Лиге Европы. За «Вест Хэм» Соучек выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 12 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

В группе A Лиги Европы сезона-2023/2024 «молотобойцы» лидируют, набрав 12 очков. В следующем, заключительном матче группового этапа «Вест Хэм» сыграет с немецким «Фрайбургом». В английской Премьер-лиге в нынешнем сезоне «молотобойцы» набрали 20 очков по результатам 13 проведённых игр и занимают девятое место в турнирной таблице.