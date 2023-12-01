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Радимов: Петербург — футбольная столица, а народная команда России — «Зенит»

Радимов: Петербург — футбольная столица, а народная команда России — «Зенит»
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о футбольной столице России, а также порассуждал о самом популярном клубе страны.

«Футбольная столица России? Санкт-Петербург. Почему? Пятикратный чемпион России последних лет. А есть другой вариант? Москва? Последние пять сезонов кто выигрывает? Вариантов всего несколько: Москва, «Зенит», Ростов, Екатеринбург… Мне кажется, это вообще глупый вопрос — последние пять лет чемпионом становится «Зенит», а вы спрашиваете, какой город является футбольной столицей. Петербург — футбольная столица. И это логично.

«Спартак» — народная команда? Вообще не понимаю. Кто такая народная команда? С чего вы взяли, что больше всех людей болеет за «Спартак»? Давайте пройдёмся по стадиону и спросим у болельщиков, например, «Зенита» и «Динамо»: «Какой клуб в России самый популярный?» Как думаете, что ответят? Вы думаете, болельщики «Динамо» назовут красно-белый клуб? Я предполагаю, что народная команда России — «Зенит». Почему? А почему «Спартак»? Кто так считает? Чьё это мнение? Это можно придумать к любой команде. Это субъективное мнение. За «Спартак» играли люди, которые работали на заводе? За «Зенит» тоже такие играли. А за ЦСКА — военные», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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