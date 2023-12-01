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Марцел Личка: правильно говорить, что «Спартак» — самая популярная команда

Марцел Личка: правильно говорить, что «Спартак» — самая популярная команда
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка назвал самой популярной командой России «Спартак».

«Самый популярный клуб России? «Динамо» (смеётся). Но, если честно, я знаю, что у «Спартака» больше всех болельщиков в России. Поэтому правильно говорить – «Спартак». Хочу поблагодарить «Оренбург» – благодаря этой команде я вошёл в российский футбол и сейчас тренирую топ-клуб – «Динамо». «Оренбург» навсегда в моём сердце», – приводит слова Лички издание «РБ Спорт».

Минувшим летом Личка подписал контракт с московским «Динамо» на сезон-2023/2024 с возможностью пролонгации на сезоны-2024/2025 и 2025/2026 при достижении определённых условий. После 16 туров нынешней кампании бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.

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