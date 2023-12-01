Романцев: Нижний Новгород должен быть не только хоккейным, но и футбольным городом

Олег Романцев, бывший тренер «Спартака» и сборной России, восьмикратный чемпион России, рассказал о целях приезда в Нижний Новгород по приглашению клуба «Пари НН».

«Почему я сюда приехал? Во-первых, я приехал с большим удовольствием. Причин несколько. Я общался с губернатором области. Он оказался настолько спортивным, заинтересованным человеком, что не помочь ему советом я не мог. Плюс тут работают два моих даже не ученика — соратника. Юран, Ананко — это те люди, которые в своё время пришли на помощь «Спартаку» и сохранили команду.

Они непосредственное участие принимали в возвеличивании клуба на европейской арене. Никогда с ними не было разговоров о деньгах, о зарплате. Я считаю, что в Нижнем должен быть футбол. На таком прекрасном стадионе должен быть аншлаг когда-то. Чтобы люди считали Нижний Новгород не только хоккейным, но и футбольным городом», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.