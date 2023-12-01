Олег Романцев призвал болельщиков «Спартака» в Нижнем Новгороде ходить на «Пари НН»

Олег Романцев, бывший тренер «Спартака» и сборной России, призвал болельщиков красно-белых в Нижнем Новгороде ходить на матчи команды «Пари НН».

«Я не хочу агитировать делать Fan ID. Ни в коем случае. Это личное дело каждого. Я хочу обратиться к тем, кто уже сделал паспорт болельщика и не ходит. Наверняка в Нижнем есть болельщики «Зенита», ЦСКА. Но я уверен, что спартаковцев здесь намного больше. А в клубе работают спартаковцы. Поэтому те ребята, которые приходят поддерживать «Пари НН», они в том числе помогают «Спартаку».

Я давно уехал из Красноярска, но, когда «Енисей» играет в Москве, я хожу на их игры, хотя уже 40 лет не живу там. Ребята-спартаковцы, вы не предадите «Спартак», если пойдёте в Нижнем на «Пари НН», наоборот», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.