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Олег Романцев: помимо «Спартака», симпатизирую «Пари НН», «Ростову», «Ахмату» и «Рубину»

Олег Романцев: помимо «Спартака», симпатизирую «Пари НН», «Ростову», «Ахмату» и «Рубину»
Олег Романцев
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Бывший тренер «Спартака» и сборной России, восьмикратный чемпион России Олег Романцев рассказал о своих симпатиях к клубам чемпионата России. По приглашению «Пари НН» Романцев посетил Нижний Новгород.

«Я запомнил слова моего приятеля, хорошего мужика, царствие ему небесное, Владимира Маслаченко. Это спартаковец, комментатор. Он говорил: «Я честно коллегам отвечаю: никогда не был футбольным «импотентом». Чувство, что я болею за «Спартак», у меня всегда будет присутствовать». Так и у меня. Конечно, я болею за «Спартак». Кроме того, я очень симпатизирую вашей команде (речь о «Пари НН». – Прим. «Чемпионата»), «Ростову» – догадайтесь почему. Кроме того, «Ахмату», «Рубину» – ведь там работают парни, которые играли у меня», – передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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