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Российская девушка Мудрика обратилась к украинцам

Российская девушка Мудрика обратилась к украинцам
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Российская модель Виолетта Грачёва, которой приписывают отношения с футболистом «Челси» и сборной Украины Михаилом Мудриком, обратилась к украинцам. В соцсетях девушки появилось много критики, угроз и оскорблений после появления слухов об отношениях с Мудриком.

«Украинцы, я вас люблю. Хватит уже меня хейтить и спамить в моём профиле. Я за мир во всём мире», — написала Грачёва в «сториз» своих соцсетей.

Фото: Соцсети Виолетты Грачёвой

Напомним, пару заподозрили в отношениях сразу по нескольким причинам: они активно «лайкают» друг друга в соцсетях, Мудрик оставляет комментарии под фотографиями Грачёвой, а также они практически одновременно выкладывают «сториз» из одних и тех же локаций. После этого Михаила и Виолетту стали жёстко критиковать и оскорблять украинские пользователи в соцсетях.

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