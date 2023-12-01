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Олег Романцев раскритиковал формат Кубка России

Олег Романцев раскритиковал формат Кубка России
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Бывший тренер «Спартака» и сборной России, восьмикратный чемпион России Олег Романцев высказался о формате проведения Кубка России. По приглашению «Пари НН» Романцев посетил Нижний Новгород.

«Не знаю, кто придумал новый формат Кубка России. Это враг №1. Зачем такой Кубок? Даже тренеры говорят: неинтересно. Три игры можно проиграть и взять трофей. Ну так назовите турнир как-то по-другому. Моё мнение: надо этот формат Кубка убирать и возвращаться к старому доброму варианту, работавшему ещё в советские времена. Его же умные люди придумали, и придумали не просто так», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Олег Романцев – один из самых известных и титулованных главных тренеров в истории российского футбола. Большая часть его карьеры связана с московским «Спартаком».

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