Романцев: было неожиданно, когда Слуцкий с Дзюбой вразнос пошли

Олег Романцев, бывший тренер «Спартака» и сборной России, восьмикратный чемпион России, высказался о блогерской деятельности бывшего наставника ЦСКА и «Халл Сити» Леонида Слуцкого.

«Ему, видимо, дано это. А я очень воспитанный человек. У меня в семье слова матерного не было и нет. Внучка может подтвердить — может, она до сих пор этих слов не знает. Как собеседник Слуцкий интересный. Я ходил к нему, и со мной он был предельно корректный. Поэтому для меня неожиданно было, когда они с Артёмом вразнос пошли. Но если людям нравится — почему нет? А я — не смотрю», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Последним местом работы 52-летнего Слуцкого стал казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Ранее российский специалист возглавлял такие команды, как «Витесс», «Халл», ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва». В период с 7 августа 2015 года по 30 июня 2016 года Слуцкий работал со сборной России.