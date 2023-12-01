Каррагер — об Онана: для «Манчестер Юнайтед» недопустимо, чтоб вратарь ошибался так часто

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sly Sports Джейми Каррагер высказался об игре голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

«Онана, возможно, всё ещё пользуется поддержкой тен Хага, но время и терпение не на его стороне. Для «Манчестер Юнайтед» недопустимо, чтобы вратарь постоянно совершал так много ошибок в самых стандартных ситуациях. Чем дольше это будет продолжаться, тем более уязвимым он станет. Вратари очень важны. Великие вратари превращают поражения в ничьи, а ничьи в тяжёлые победы, особенно в крупных клубах.

К несчастью для Онана, в начале своей карьеры в «Манчестер Юнайтед» он превращает победы в ничьи, а ничьи в поражения. В отличие от великих прошлых команд «Юнайтед», сейчас у вратаря «Манчестера» слишком много работы, и чем чаще ему приходится вступать в игру, тем выше вероятность очередной ошибки», — написал Каррагер в колонке для The Telegraph.