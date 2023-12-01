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Червиченко: дисквалификация Кордобы — очередной чиновничий идиотизм нашего футбола

Червиченко: дисквалификация Кордобы — очередной чиновничий идиотизм нашего футбола
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на четырёхматчевую дисквалификацию нападающего «Краснодара» Джона Кордобы за непристойный жест в адрес арбитра. Соответствующее решение накануне принял КДК РФС.

«С одной стороны, если Соболев однажды понёс такое наказание, то почему Кордоба должен меньше? Это было бы несправедливо. С другой стороны, я не понимаю, что такого дико криминального и один, и второй совершили, что должны пропустить практически десять процентов чемпионата.

Это очередной чиновничий идиотизм нашего футбола. Те, кто принимает такие решения, у меня вопрос — у них что в головах? Хотя понятно, что ничего — пустота и вакуум», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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