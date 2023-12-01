Дмитрий Радченко: Данил Круговой — очень значимый игрок для «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко назвал защитника сине-бело-голубых Данила Кругового значимым игроком для клуба.

«Это очень значимый игрок для «Зенита». Он воспитанник академии клуба, который прошёл все этапы. Да, может, он не всегда попадает в основной состав, но это уже сложившийся игрок. Он пригодится «Зениту», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне 25-летний Круговой провёл 10 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт одну результативную передачу. «Зенит» после 16 туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства команда Сергея Семака сыграет с «Локомотивом» на выезде.