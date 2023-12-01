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«Манчестер Юнайтед» может в январе подписать форварда «Штутгарта» Серу Гирасси

«Манчестер Юнайтед» может в январе подписать форварда «Штутгарта» Серу Гирасси
Серу Гирасси
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Скауты «Манчестер Юнайтед» внимательно изучают 27-летнего нападающего Серу Гирасси и оценивают его положительно, сообщает немецкое издание Bild. Трансфер может состояться уже в январе. Сам футболист польщён этим интересом и не скрывает, что мечтает играть в английской Премьер-лиге.

То, что Гирасси находится в шорт-листе «МЮ», ранее подтверждал инсайдер Фабрицио Романо. Кроме того, клуб ведёт переговоры с агентами Тимо Вернера из «РБ Лейпциг».

The Guardian сообщает, что интерес к Гирасси проявляет и «Ньюкасл», а сумма отступных в его контракте – € 17,5 млн.

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Серу Гирасси – гвинейский нападающий, родившийся во Франции. Большую часть карьеры он отыграл во французских клубах, последними из которых были «Амьен» и «Ренн». С сезона-2022/2023 он играет за «Штутгарт» и особенное внимание скаутов топ-клубов привлёк, когда неожиданно оказался в числе лучших бомбардиров Бундеслиги. На данный момент Гирасси с 15 голами в 10 матчах уступает только Харри Кейну (18 голов).

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