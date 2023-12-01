Юрист Обольского: интерес к Николаю есть, испанские команды рангом выше прощупывают почву

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы российского форварда «Ибицы» Николая Обольского, сообщил об интересе других испанских клубов к игроку.

«Николай доволен в «Ибице», клуб им очень доволен. Его контракт рассчитан по системе «год плюс год», соглашение продлевается, если команда поднимается лигой выше. Сейчас идут на втором месте, обыграли лидера, Обольский был признан лучшим игроком встречи, забил гол. Номинируется на лучшего футболиста тура.

Есть ли интерес от других клубов? Интерес есть, испанские команды рангом выше прощупывают почву. Но вопрос в том, что Николай связан с контрактом. Если будет понимание, что «Ибица» не решает задачу, тогда об этом интересе можно будет говорить более конкретно.

В России вариантов нет? Вариант с Россией он пока не готов рассматривать. Николай хочет играть в Испании и подняться там как можно выше», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В текущем сезоне Обольский принял участие в 15 матчах в составе «Ибицы», в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 350 тыс.