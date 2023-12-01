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Круговой: Кубок России важен «Зениту», мы хотим выиграть этот трофей

Круговой: Кубок России важен «Зениту», мы хотим выиграть этот трофей
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Защитник «Зенита» Данил Круговой заявил, что сине-бело-голубым важна победа в Фонбет Кубке России.

«Безусловно, Кубок России важен «Зениту». Нет такого, что мы не стараемся и не думаем об этом турнире. Наоборот, мы хотим выиграть этот трофей. Это важно, есть такая цель. Конечно, нужно было побеждать в первом матче с «Динамо», но, к сожалению, не получилось. Разберём, почему так случилось, и сделаем всё возможное, чтобы пройти дальше. Постараемся показать максимум в домашней игре», — приводит слова Кругового издание «РБ Спорт».

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» уступил «Динамо» на выезде со счётом 0:1. В нынешнем сезоне 25-летний Круговой провёл 10 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт одну результативную передачу.

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