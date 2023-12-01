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Олег Романцев: раз придумали, что можно играть в -10℃, то можно и водки на трибуне выпить

Олег Романцев: раз придумали, что можно играть в -10℃, то можно и водки на трибуне выпить
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Бывший тренер «Спартака» и сборной России, восьмикратный чемпион России Олег Романцев поделился мыслями о продаже спиртных напитков на стадионе, отвечая на вопросы болельщиков. По приглашению «Пари НН» Романцев посетил Нижний Новгород.

«Спиртное на стадионах надо разрешить, зря смеётесь. Раз вы придумали, что в -10 можно играть, то можно и придумать, что можно на трибуне рюмочку водки выпить», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал решение проводить футбольные матчи в декабре из-за погодных условий.

Олег Романцев – один из самых известных и титулованных главных тренеров в истории российского футбола. Большая часть его карьеры связана с московским «Спартаком».

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