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Источник: контракт Промеса со «Спартаком» продлился автоматически. Зарплата — € 3,5 млн

Источник: контракт Промеса со «Спартаком» продлился автоматически. Зарплата — € 3,5 млн
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Контракт нападающего Квинси Промеса с московским «Спартаком» автоматически продлился до лета 2025 года, так как нидерландец выполнил необходимые для этого условия — он провёл за красно-белых не менее 60% официальных матчей в этом сезоне, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, зарплата в новом контракте Промеса со «Спартаком» останется прежней — он будет получать € 3,5 млн в год. Также для Квинси предусматриваются бонусы за достижение определённых целей.

Напомним, Квинси Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. До этого он также играл за красно-белых в период с 2014 по 2018 год. В общей сложности нидерландец провёл в составе московского клуба 233 матча, забил 113 голов и отдал 59 результативных передач.

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