Сергей Пиняев назвал своего самого близкого друга в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, кто является его самым близким другом в команде.

«Кто мой самый близкий друг в команде? Очевидно, Максим Глушенков. Мы с ним очень давно знакомы и хорошо общаемся. Иностранцы? Со всеми иностранцами хорошо общаюсь. Говорю на английском, нормально его знаю», — сказал Пиняев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев провёл 16 матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал три результативные передачи. Железнодорожники после 16 туров чемпионата располагаются на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 25 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Михаила Галактионова сыграет с «Зенитом» на домашней арене.