Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Пиняев назвал своего самого близкого друга в «Локомотиве»

Сергей Пиняев назвал своего самого близкого друга в «Локомотиве»
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, кто является его самым близким другом в команде.

«Кто мой самый близкий друг в команде? Очевидно, Максим Глушенков. Мы с ним очень давно знакомы и хорошо общаемся. Иностранцы? Со всеми иностранцами хорошо общаюсь. Говорю на английском, нормально его знаю», — сказал Пиняев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев провёл 16 матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал три результативные передачи. Железнодорожники после 16 туров чемпионата располагаются на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 25 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Михаила Галактионова сыграет с «Зенитом» на домашней арене.

Материалы по теме
Наир Тикнизян рассказал, чем схожи Пиняев и Аршавин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android