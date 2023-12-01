Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Балашов назначен на должность руководителя по развитию академии «Локомотива»

Дмитрий Балашов назначен на должность руководителя по развитию академии «Локомотива»
Комментарии

Московский «Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Балашова на должность руководителя по развитию академии клуба. В его обязанности будет входить управление всеми ключевыми процессами академии.

«Я рад вернуться в красно-зелёную семью, вместе в Академии мы будем стремиться воспитать чемпионов, которые будут получать свой шанс в основной команде и, главное, — будут к этому шансу готовы», — приводит слова Балашова пресс-служба клуба.

С 2007 по 2011 год Дмитрий Балашов уже работал в «Локомотиве» начальником команды. Также у специалиста большой опыт работы на руководящих должностях в клубах РПЛ.

Напомним, сегодня, 1 декабря, московский «Локомотив» и директор клубной академии Алексей Щиголев объявили о завершении сотрудничества.

Материалы по теме
«Локомотив» объявил об уходе директора клубной академии Щиголева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android