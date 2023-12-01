Дмитрий Балашов назначен на должность руководителя по развитию академии «Локомотива»

Московский «Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Балашова на должность руководителя по развитию академии клуба. В его обязанности будет входить управление всеми ключевыми процессами академии.

«Я рад вернуться в красно-зелёную семью, вместе в Академии мы будем стремиться воспитать чемпионов, которые будут получать свой шанс в основной команде и, главное, — будут к этому шансу готовы», — приводит слова Балашова пресс-служба клуба.

С 2007 по 2011 год Дмитрий Балашов уже работал в «Локомотиве» начальником команды. Также у специалиста большой опыт работы на руководящих должностях в клубах РПЛ.

Напомним, сегодня, 1 декабря, московский «Локомотив» и директор клубной академии Алексей Щиголев объявили о завершении сотрудничества.