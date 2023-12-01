«Мальдивы для меня скучно». Пиняев — о планах на отпуск

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал о планах на отпуск в период зимней паузы в сезоне.

«Планы на отпуск? Отдохнуть хорошо, восстановиться. Отдохнуть на Мальдивах? Нет, Мальдивы для меня пока скучно, я слишком молод ещё. В Саратов заеду обязательно. Но перед этим заеду в ОАЭ, у нас там будут сборы, нужно подготовиться и привыкнуть к климату», — сказал Пиняев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев провёл 16 матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал три результативные передачи. Железнодорожники после 16 туров чемпионата располагаются на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 25 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Михаила Галактионова сыграет с «Зенитом» на домашней арене.