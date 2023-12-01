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Пиняев: «Локомотив» не начинает играть, пока нас петух в зад не клюнет

Пиняев: «Локомотив» не начинает играть, пока нас петух в зад не клюнет
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Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев предположил, почему в матчах железнодорожников в нынешнем сезоне много голов на последних минутах.

«Почему так много голов в матчах «Локомотива» на последних минутах? Магия. Есть объяснение этой магии? Мне кажется, пока нас петух в зад (в оригинале использовалось более грубое слово. – Прим. «Чемпионата») не клюнет, не начинаем», — сказал Пиняев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев провёл 16 матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал три результативные передачи. Железнодорожники после 16 туров чемпионата располагаются на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 25 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Михаила Галактионова сыграет с «Зенитом» на домашней арене.

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