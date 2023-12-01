Сергей Пиняев высказался о формате 1/4 финала Кубка России

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о формате проведения 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Карпину не нравится ситуация с ответным матчем в Кубке через 3,5 месяца? Мы не обсуждали это с Галактионовым. Могу сказать от футболистов, что для нас это непривычно и странно, когда первый матч проводится, а следующий через 3,5 месяца», — сказал Пиняев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев провёл 16 матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал три результативные передачи. Железнодорожники после 16 туров чемпионата располагаются на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 25 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Михаила Галактионова сыграет с «Зенитом» на домашней арене.