«Они получали удовольствие». Пиняев — о тренировках юношей в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев вспомнил о стажировке в английском «Манчестер Юнайтед».

«Когда я приехал впервые на стажировку в «Манчестер Юнайтед», мне было 14. Были ли там иностранцы? Были африканцы, но на тот момент их уже натурализовали. Одним из них был Кобби Майну, он провёл недавно второй матч за основу. Он мой одногодка. На тот момент он был достаточно техничным, но не был физически подготовленным. Сейчас он раскачался.

На тот момент меня больше всего удивило то, сколько времени уделяют физической подготовке. Не требуют командных комбинаций, затачивают индивидуальную технику и не требуют результата.

Если есть возможность приезжать на стажировки, то нужно это делать. На тот момент, когда я был в «Манчестер Юнайтед», меня удивило, что у них нет внутреннего чемпионата по юношам. Потому что они не требуют никакого результата, чтобы никто не был привязан к турнирной таблице. Тренировались они три раза в неделю, их не перегружали. Они приходили и получали удовольствие», — сказал Пиняев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»