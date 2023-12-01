Зарема Салихова: Промес — это и соль, и красный перчик «Спартака», его душа и идентичность

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость об автоматическом продлении контракта Квинси Промеса с красно-белыми.

«Промес — один из лучших легионеров в истории «Спартака» и всего российского чемпионата. Было много критики и скепсиса, разговоров, что Промес уже не тот.

Я считаю, что Квинси — это и соль, и красный перчик «Спартака», его душа и идентичность. Ни разу не пожалела, что переход состоялся в ходе столь сложных переговоров с Марком Овермарсом. Промес — это попадание в десятку!» — приводит слова Заремы Metaratings.

Напомним, Квинси Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. До этого он также играл за красно-белых в период с 2014 по 2018 год. В общей сложности нидерландец провёл в составе московского клуба 233 матча, забил 113 голов и отдал 59 результативных передач.