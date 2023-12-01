Пиняев — о жизни в Москве в 10 лет: не плакал в подушку, когда уехал от родителей

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, что без труда перенёс переезд в Москву в юном возрасте.

«Да, с 10 лет я жил в Москве один. Родители приезжали, но периодически. Спасибо моим родителям, что воспитали меня таким образом. В тот момент я был готов жить один, был обучен в быту. У меня была спортивная подготовка. Папа — футбольный тренер, мама — легкоатлетка. Не плакал в подушку, когда уехал от родителей. Рад, что в 19 лет могу сказать, что уже девять лет живу самостоятельной жизнью, она меня многому научила», — сказал Пиняев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев провёл 16 матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал три результативные передачи. Железнодорожники после 16 туров чемпионата располагаются на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 25 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Михаила Галактионова сыграет с «Зенитом» на домашней арене.