Гаджиев: Черчесов может вывести сборную Азербайджана на новый уровень

Бывший тренер сборной России и бакинского «Нефтчи» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана.

«Футбол во всех постсоюзных республиках развивается неплохо — где-то лучше, где-то хуже. Казахстан хорошо выступил в отборе на Евро, в Узбекистане много талантливой молодёжи, в Грузии есть Кварацхелия. В Азербайджане также, правда, там нет таких ярких звёзд и достижений. Там достаточно серьёзно занимаются футболом и вкладывают в него немалые деньги. Чемпионат у них стал более серьёзным, чем раньше. В нём уже работает наш российский специалист Мурад Мусаев. В Азербайджане неплохой уровень. Туда можно идти с намерением сделать результат. А Черчесов недавно говорил, что ему важны амбиции и цели в команде, в которую он пойдёт. Амбиции у сборной Азербайджана имеются.

Мы можем рассуждать на эту тему, но главное — пойдёт ли туда Черчесов. Может быть, ему это неинтересно. Но если он заинтересуется, то он в состоянии добиться там неплохого результата. Черчесов может вывести сборную Азербайджана на новый уровень, предпосылки там для этого есть. Если предпосылок нет, то никакой тренер ничего не сделает. Для этого нужно, чтобы была выстроена система, чтобы внутренний чемпионат был мало-мальски нормальный, чтобы была уже подготовлена неплохая группа игроков. В Азербайджане есть продвижение в этом направлении, хотя и не скажу, что на уровне соседних команд. Но если спросить меня, то я скажу другое. Нам в российском чемпионате тоже нужны такие специалисты. Считаю, что Черчесов — квалифицированный специалист, россиянин, он нужен в нашей лиге», — приводит слова Гаджиева Legalbet.