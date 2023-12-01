Футбольный клуб «Сочи» представил новый комплект формы к предстоящим матчам

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Футбольный клуб «Сочи» в социальных сетях представил новый комплект формы на сезон-2023/2024.

«Вдохновившись морской тематикой, мы вместе с нашим партнёром «Лигой Ставок» придумали новую форму к предстоящим домашним матчам.

Новая игровая форма сочетает в себе декоративный и функциональный дизайн, вдохновлённый красотой и мощью Черного моря, что визуально делает её более технологичной и «дышащей», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Фото: ФК «Сочи»

В ближайшем туре подопечные Александра Точилина сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдёт в Сочи в субботу, 2 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Напомним, «Сочи» после 16 туров РПЛ сезона-2023/2024 занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. В активе клуба 10 очков.