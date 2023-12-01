Радимов: если «Краснодар» потеряет Кордобу и Сперцяна, борьба за золото будет невозможна

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, другим клубам будет тяжело вклиниться в борьбу за чемпионство с сине-бело-голубыми. А «Краснодар» в случае потери Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна может окончательно выбыть из гонки за «золото».

«Я не был уверен, что «Зенит» так быстро нагонит [«Краснодар»]. Но тот костяк, который остался, повёл команду за собой. При этом проблем у «Зенита» предостаточно.

Есть ли интрига в борьбе за чемпионство? Другим командам будет тяжело это сделать. Ведь питерцы, скорее всего, добавят. Они проведут два предсезонных сбора, и времени на выстраивание игры будет предостаточно.

Нужны ли новички? Они всегда нужны, чтобы команда не застаивалась. Сейчас появились слухи, что Вендел и Клаудиньо могут уехать. Наверняка руководство тоже держит это в голове. Думаю, что есть потенциальные новички. Но, если покупать какого-то футболиста, надо, чтобы он играл. Сейчас у питерцев на замене 11 человек, и покупать кого-то на лавку нет смысла. Думаю, если кто-то покинет команду, то на его место найдётся конкурент внутри коллектива.

«Краснодар» уже не сможет побороться за первое место? Видно, что этой команде тяжело далось бремя лидерства. Они потеряли много очков в последней части чемпионата перед перерывом. Посмотрим, какие приобретения южане сделают и смогут ли удержать Кордобу со Сперцяном. От этого тоже многое зависит. Это два ведущих игрока, и без них, считаю, бороться за первое место будет невозможно.

ЦСКА не хватит скамейки. Маловероятно, что он сможет вклиниться в борьбу [за чемпионство]. Очков потеряно уже много. Можно назвать «Динамо», у которого подобран хороший, конкурентоспособный состав. Но, мне кажется, там ещё год нужен, чтобы сыграться. «Спартак» по составу очень хорош. Но тут тоже надо смотреть, уйдёт ли кто-то и кого купят. Но красно-белых постоянно лихорадит.

До определённого момента мне нравилось, как играет «Краснодар». Он был более стабилен среди других клубов. Но на «быков» очень стало давить лидерство. Хотя характер они проявили. С тем же «Зенитом» на выезде мы это увидели. А так, на определённых участках чемпионата можно отметить многие команды. Например, «Факел». Пришёл Ташуев и вытянул команду. Также можно отметить падение «Ахмата» и «Урала», — приводит слова Радимова «Евро-Футбол.ру».