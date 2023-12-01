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Наумов: отсутствие Галактионова не так сильно повлияет на «Локо», как игра без Баринова

Наумов: отсутствие Галактионова не так сильно повлияет на «Локо», как игра без Баринова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о влиянии дисквалификаций главного тренера красно-зелёных Михаила Галактионова и капитана команды Дмитрия Баринова перед матчем 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Отсутствие Галактионова на матче с «Зенитом» не так сильно повлияет, потому что есть опытный штаб, который может руководить игрой. А вот отсутствие Баринова значительно ослабляет игру «Локомотива». КДК должен был учитывать этот момент, и можно было обойтись условной дисквалификацией, потому что такое случилось впервые. Но «Зенит» был фаворитом и до дисквалификаций тренера и капитана, так им и остался после», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, игра 17-го тура чемпионата России пройдёт в Москве 3 декабря. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

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